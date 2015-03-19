Молдове следует готовиться к угрозе гибридной войны - министр обороны

Министр обороны Молдовы заявляет, что его страна должна готовиться к угрозе так называемой гибридной войны - тактики, которую применила Россия для захвата частей территории Украины.

«Надо научиться жить с этой угрозой», - сказал Виорел Чиботару в интервью молдавской службе Радио Свободная Европа - Радио Свобода.

По его словам, ряд уже принятых в Молдове мер повысил боеготовность вооруженных сил страны, которые продолжают наращивать ее по программе, которую поддерживает НАТО.

Читайте такжеПрезидент Молдовы хочет запретить въезд в страну депутатам РФ

Но, добавил министр, для того, чтобы удовлетворить все потребности армии, необходимо было бы увеличить оборонный бюджеты Молдовы примерно вчетверо по сравнению с предоставленной на этот год суммой, что составляет в пересчете около 21 с половиной миллиона долларов.

Молдова является участником Инициативы развития обороноспособности, о которой объявили на саммите НАТО в сентябре прошлого года. Цель этой программы - сделать возможным содействие Североатлантического союза по стабильности в других странах без расположения значительных боевых сил.

Молдова, по ныне действующей Конституции, является ныне нейтральным государством и не собирается вступать в НАТО; Кишинев и НАТО сотрудничают по Плану действий индивидуального партнерства. Впрочем Молдова провозглашает курс на вступление в Европейский союз. Россия, которая держит свои войска в сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье, угрожает Кишиневу потерей этого региона в случае продолжения европейской интеграции.

Читайте такжеМолдова объявила персонами нон грата Дмитрия Киселева и автора фильма про Крым

В Украине Россия использовала свои войска в форме без отличительных знаков для оккупации Крыма; в мире это назвали термином «гибридная война». Теперь Россия посылает своих военных и тяжелые вооружения для участия в боях на востоке Украины, до сих пор не признавая этого факта. Так же Россия сначала отрицала причастность к захвату Крыма, а потом признала, что оккупацию украинского полуострова совершили ее регулярные войска.