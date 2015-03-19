Британский режиссер собирается снять комедию о смерти Сталина
Ианнуччи заявил, что работа над проектом пока находится на стадии планирования.
Английский режиссер Армандо Ианнуччи собирается снять фильм об Иосифе Сталине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
«Это что-то вроде комедии о смерти Сталина», — сказал Ианнуччи. Режиссер добавил, что картина о советском вожде будет именно фильмом, а не телепроектом, и что работа над ним пока на стадии планирования.
Слова о фильме он произнес на встрече со зрителями в Британском киноинституте в Лондоне, где он представлял фильм Вуди Аллена 1980 года «Воспоминания о звездной пыли». Институт проводит встречи с режиссерами, на которых они рассказывают о фильмах, вдохновивших их.
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Армандо Ианнуччи — британский сценарист, продюсер, режиссер и актер. 51-летний кинематографист снял фильм «В петле» — сатиру на англо-американскую политику. Также он работает над сериалом «Вице-президент» — комедия о женщине вице-президенте США.
Сталин умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг.