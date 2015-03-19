Британский режиссер собирается снять комедию о смерти Сталина

Английский режиссер Армандо Ианнуччи собирается снять фильм об Иосифе Сталине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

«Это что-то вроде комедии о смерти Сталина», — сказал Ианнуччи. Режиссер добавил, что картина о советском вожде будет именно фильмом, а не телепроектом, и что работа над ним пока на стадии планирования.

Слова о фильме он произнес на встрече со зрителями в Британском киноинституте в Лондоне, где он представлял фильм Вуди Аллена 1980 года «Воспоминания о звездной пыли». Институт проводит встречи с режиссерами, на которых они рассказывают о фильмах, вдохновивших их.

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Армандо Ианнуччи — британский сценарист, продюсер, режиссер и актер. 51-летний кинематографист снял фильм «В петле» — сатиру на англо-американскую политику. Также он работает над сериалом «Вице-президент» — комедия о женщине вице-президенте США.

Сталин умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг.