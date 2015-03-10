В Пентагоне заявили, что окончательного решения о предоставлении Украине оружия пока нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время сенатских слушаний в комитете по иностранным делам Сената во вторник.

В частности, Маккеон отметил, что предоставление дополнительной поддержки Украине в области безопасности рассматривается в Администрации президента США.

"Как президент (Обама) заявлял, мы рассматриваем все варианты, в том числе возможность предоставления летального оборонного вооружения. В то же время мы четко заявили, что мы не верим в то, что существует военное решение конфликта в Украине, и мы активно работаем для поддержки дипломатического курса", - сказал Маккеон.

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Вместе с тем он отметил, что "не может сказать, когда такое решение может быть принято".