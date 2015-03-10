В Пентагоне заявили, что окончательного решения о предоставлении Украине оружия пока нет
Помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Брайан Маккеон заявляет, что США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине вооружения, решение еще не принято.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время сенатских слушаний в комитете по иностранным делам Сената во вторник.
В частности, Маккеон отметил, что предоставление дополнительной поддержки Украине в области безопасности рассматривается в Администрации президента США.
"Как президент (Обама) заявлял, мы рассматриваем все варианты, в том числе возможность предоставления летального оборонного вооружения. В то же время мы четко заявили, что мы не верим в то, что существует военное решение конфликта в Украине, и мы активно работаем для поддержки дипломатического курса", - сказал Маккеон.
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Вместе с тем он отметил, что "не может сказать, когда такое решение может быть принято".