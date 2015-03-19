Спецслужбы Туниса опознали одного из нападавших на музей

Об этом сообщил премьер-министр страны Хабиб Ессид, передает Би-би-си. Об идентичности Ясина Лаабиди глава правительства рассказал в эфире одной из французских радиостанций, также назвав имя второго нападавшего - Хатем Хашнауи.

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По словам Хабиба Ессида, правительство работает со спецслужбами других стран, чтобы больше узнать о злоумышленниках, застреленных на месте преступления.

Как отметили в пресс-службе МВД Туниса, оба нападавших, вероятно, были гражданами страны, при этом несколько их сообщников находятся в бегах.

В среду в результате нападения на музей Бардо в столице страны погиб по меньшей мере 21 человек, включая двоих нападавших.

Большинство жертв нападения - 17 человек - иностранные туристы, в том числе граждане Австралии, Испании, Италии, Колумбии, Польши, Франции и Японии.