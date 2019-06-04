Королева Елизавета дала торжественный прием в честь визита Трампа (фоторепортаж)

Елизавета II указала Трампу на важность международных институтов.

Президент США Дональд Трамп находится со своим официальным государственным визитом в Великобританию. В поездке его сопровождает его супруга Мелания Трамп, дочь Иванка Трамп и еще трое детей.

Как пишет Новое время, 3 июня в Букингемском дворце королева Елизавета дала торжественный ужин в честь первого государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Как сообщает People, на ужине во дворце присутствовали почти все члены королевской семьи — королева Елизавета, принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Отсутствовали лишь принц Гарри, Меган Маркл, которая сейчас находится в декретном отпуске и принц Филипп, несколько лет назад ушедший на пенсию.

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Кроме Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп на приеме присутствовали их дочь 37-летняя Иванка Трамп, которая, как и супруга, сопровождает отца во всех официальных визитах и занимает должность одного из советников президента США.

Королева Елизавета надела на прием королевскую тиару, дизайн которой она разработала сама в 1970-е годы. Тиара из белого и желтого золота инкрустирована бриллиантами и 96 рубинами, которые королеве преподнес в дар народ Бирмы, который верит в то, что эти камни оберегают человека от всяческих болезней. Также на королеве было колье и серьги, принадлежавшие королеве Виктории.

Для столь высокого приема Кейт Миддлтон надела знаменитую Плетеную тиару любимцев Кэмбриджских и сережки с сапфиром и бриллиантами, которые принадлежали королеве матери. Для выхода она выбрала белое платье Alexander McQueen. Кроме тиары на Кейт были другие королевские знаки отличия — синяя лента с красными и белыми полосками — знак Королевского викторианского ордена, а также желтую ленту — королевский семейный орден, которой королева Елизавета наградила Кейт в честь восьмой годовщины брака с принцем Уильямом.

Все главные участницы приема королева Елизавета, Мелания Трамп и герцогиня Корнуольская, принцесса Анна, как и Кейт Миддлтон, выбрали для выхода белый цвет.

Мелания Трамп появилась на приеме в белом платье с прозрачной вставкой Dior Haute Couture. Диор — один из самых любимых дизайнеров супруги президента США. В наряде этого дизайнерского дома Мелания выходила замуж за Дональда Трампа.

Иванку Трамп на королевском приеме сопровождал ее супруг Джаред Кашнер. Для приема дочь Трампа выбрала голубое платье Carolina Herrera.

Также на банкете появились еще трое взрослых детей Трампа — Дон-младший, Тиффани и Эрик, которые прилетели вместе с отцов в Лондон. Все дети, кроме Иванки, впервые отправились в путешествие в составе официальной делегации президента США.

Во время ужина королева Великобритании Елизавета II подчеркнула в беседе важность международных институтов.

"Несмотря на то, что мир изменился, неизменным осталось назначение этих структур - народы работают вместе, чтобы сохранить доставшийся дорогой ценой мир", - заявила она, пишет DW.

Королева подарила Трампу первое издание книги "Вторая мировая война" бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, вышедшее в 1959 году.

Трамп стал двенадцатым президентом США, который встречается с королевой в период ее царствования. До чаепития с Елизаветой чета Трампов встретилась с наследником британского престола принцем Чарльзом с супругой Камиллой. На этой встрече обсуждались вопросы экологии и защиты климата. До встречи Трамп в интервью изданию Sun назвал климат в США "одним из чистейших в мире".

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию продлится три дня.