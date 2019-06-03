Financial Times: Копатели в Украине способствуют обвалу цен на янтарь

Рынок наполовину драгоценного камня стремительно перенасыщается благодаря украинским и российским копателям.

Массивный бум стоимости янтаря, подпитываемый Китаем на протяжении прошлого десятилетия, начал затухать. Этому способствует как изменение вкусов покупателей, так и значительное перенасыщение рынка. Потребители в развитых странах вместо антикварных и коллекционных драгоценностей теперь отдают предпочтение так называемым «украшениям быстрой моды», которые рекламируются напрямую через социальные сети.

Тем временем Китай остается крупнейшим рынком янтаря. Но китайские покупатели ищут только наилучшие образцы, вынуждая дилеров срезать цены, пишет Financial Times. Янтарь – ископаемая окаменевшая смола хвойных деревьев. Его цена очень разнится. Все зависит от ряда факторов, таких как размер, цвет, возраст и наличие насекомых или других окаменелостей внутри. Были времена, когда янтарь стоил больше, чем золото.

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Около восьми лет назад стремительный экономический рост Китая вызвал бум спроса на янтарь. Дилеры говорят, что цена на него выросла на 1000% в 2011-1016 годах.

«В течение последних 10 лет рынок просто взорвался. Пик наблюдался примерно пять лет назад из-за высокого спроса на Дальнем Востоке. Цены достигали высот, которые никогда никто не видел до того», - говорит глава отдела продаж драгоценностей Sotheby's Кристиан Споффорт, добавляя, что теперь все идет на спад.

Тадеуш Пилецкий, который руководит Amber Centre в Лондоне, теперь ведет свой бизнес только через интернет. Он говорит, что на Западе спрос на янтарь появился в 1990-х годах после выхода фильма «Парк Юрского периода». В кино ДНК насекомого, сохранившейся в янтаре, было использовано для клонирования динозавров.

«Именно тогда люди и поняли, что такие вещи действительно существуют. Они поняли, что янтарь очень древний, природный и наполнен историей. А обычные драгоценные камни, например, бриллианты — это просто блестящие камешки», - говорит он.

Пилецкий открыл свою первую лавку янтаря в 1994 году. Позже он создал целую сеть. Однако, перенасыщение рынка вынудила его сократить цены и закрыть магазины. Теперь он продает янтарь лишь онлайн.

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«Рынок, который был эксклюзивным, теперь стал массовым. Здесь, как и в случае с чем угодно: перенасыщение уничтожает очень быстро. Если вы элегантная леди, то хотите носить дорогие вещи. Вы не хотите соревноваться со своей уборщицей», - добавил Пилецкий.

В России в Калининградской области, зажатой между Литвой и Польшей, функционирует «Калининградский янтарный комбинат», который принадлежит государственной компании «Ростек». Здесь же находится самое большое месторождение янтаря в мире, на котором в прошлом году было добыто рекордные 500 тонн камней. Литовская компания Le'amber Consortium обвиняет российскую сторону в перенасыщении рынка. По подсчетам компании, по состоянию на 2018 год в мире было 1300 тонн неиспользованного янтаря.

Государственная российская шахта – не единственный, кто добывает драгоценную окаменелость в Калининградской области. Здесь существует очень большой черный рынок. Люди копают янтарь из-за маленьких зарплат и отсутствия возможностей. Спрос в Китае добавлял им стимул заниматься незаконной добычей.

Пилецкий считает, что наибольший вред рынку янтаря нанес черный рынок в Украине. Ведь там нелегальные копатели еще активнее, чем в России, из-за сложной политической и экономической ситуации последних лет. Дилеры говорят, из Украины поступает чрезвычайное количество янтаря. Хотя он не такой древний и менее ценный, чем тот, который добывают в Калининграде.