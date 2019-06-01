В Гималаях исчезли восемь альпинистов

Альпинистов ищут уже неделю, и нет никаких следов их передвижения.

В Гималаях пропали восемь альпинистов - четыре британца, два американца, австралиец и их проводник-индиец. Они исчезли неделю назад во время экспедиции в индийские Гималаи.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Группа пыталась взобраться на Восточную Нандадеви, одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии, высотой чуть более 7400 метров, уточнил местный магистрат района Уттаракханд, Виджай Кумар Джогданде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропавшие восемь человек были частью более крупной команды из 12 человек, которая отправилась из деревни Мунсияри 13 мая. Но 12 дней спустя, 25 мая, только четверо из группы вернулись в базовый лагерь, расположенный на высоте 6000 метров над уровнем моря.

Компания, которая организовала экспедицию, подождала несколько дней после того, как оставшиеся члены команды не смогли прибыть, прежде чем оповестить власти об их исчезновении 31 мая. Уточняется также, что уже после сообщений об исчезновении, индийский проводник связывался с индийскими властями.

Три поисковых группы ныне достигли первого базового лагеря, который находится на 25 километров ниже пика. Другая группа, оснащенная медицинскими и гражданскими товарами, также находится в пути. Ожидается, что военный самолет будет отправлен завтра, чтобы помочь в спасательных работах.

Неясно, пропали альпинисты во время подъема или спуска, или есть другая причина их исчезновения.

Ранее сообщалось о небывалом ажиотаже, связанном с покорением самой высокой вершины мира - Эвереста.

Длиннейшие плотные очереди людей стоят от подножия до вершины. По данным Департамента туризма Непала, только за неделю на Эвресте погибли семь туристов.