В России произошел взрыв на оборонном заводе (фото, видео)

В результате взрывов пострадали 19 человек.

В субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

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Об этом передают РИА Новости.

Позже в Минздраве Нижегородской области сообщили, что в результате взрывов пострадали 19 человек. По информации агентства, взрыв полностью обрушил здание цеха, где хранились боеприпасы. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет о трех взрывах.

После взрывов на заводе начался пожар площадью 100 кв. метров. Ему присвоен повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение технологического процесса.

В экстренных службах также сообщили, что после взрывов нарушено электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра.

По данным Telegram-канала Mash, в Дзержинске официально объявлен режим ЧС, власти собирают экстренную комиссию.

Многие жители говорят о том, что готовятся покинуть город, — однако официальной мобилизации не объявляли. На данный момент точно известно о 15 пострадавших, СМИ сообщают о 19.

С территории завода эвакуированы все люди, включая пожарных. Завод оцеплен.

Государственный НИИ «Кристалл» занимается созданием взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.