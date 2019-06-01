11 человек погибли в результате стрельбы в штате Вирджиния

Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них — в тяжелом состоянии.

Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Читайте такжеВ Новой Зеландии напавшего на мечети официально обвинили в терроризме Стрелок также был ликвидирован, передает CNN. Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них - в тяжелом состоянии. К расследованию дела подключено также ФБР. В здании, где произошла стрельба находилось городское управление строительства и департамент коммунальных и общественных работ.

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