11 человек погибли в результате стрельбы в штате Вирджиния
02:34, 01 июня 2019Мир
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Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них — в тяжелом состоянии.
Иллюстрация REUTERS
Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.
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Стрелок также был ликвидирован, передает CNN. Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них - в тяжелом состоянии.
К расследованию дела подключено также ФБР.
В здании, где произошла стрельба находилось городское управление строительства и департамент коммунальных и общественных работ.
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