Ющенко: быть или не быть Украине в НАТО?

«Вопрос быть или не быть Украине в НАТО стоит, по большому счету, в контексте - быть или не быть украинскому суверенитету». Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в интервью ведущим европейским изданиям - британской бизнес-газете The Financial Times, французской газете Le Monde и итальянской газете Corriere della Sera.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, отвечая на вопрос относительно ожиданий Украины от саммита НАТО в Бухаресте, Президент отметил, что Украина надеется на позитивный сигнал относительно присоединения к Плану действий относительно членства в НАТО. «У меня нет сомнения, что мы получим позитивный сигнал», - сказал он. Президент подчеркнул, что желание Украины присоединиться к НАТО - это желание приобщиться к наиболее действенной на сегодня системе коллективной безопасности в мире. В то же время, это желание разделить со всеми европейцами ответственность за безопасность континента.

Комментируя по просьбе корреспондента газеты The Financial Times слова избранного президентом РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что ситуация возможного вступления Грузии и Украины в НАТО является «крайне неприятной для европейской безопасности», В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что дискуссия, которая ведется за пределами Украины относительно ее евроатлантических устремлений, «скорее всего, вызвана не заботами об основах нашей национальной безопасности, суверенитета». «Присоединение Украины к ПДЧ не несет угроз ни одному нашему соседу, в том числе, России. Очевидно, речь идет о том, как и дальше видеть Украину периферией, у которой не четко сформулированы политические суверенитеты, где нация не имеет современной оборонной политики безопасности», - считает Президент. «Убежден, что у европейских народов наше стремление получит полное восприятие», - прибавил он.

«Вопрос быть или не быть Украине в НАТО стоит, по большому счету, в контексте - быть или не быть украинскому суверенитету», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Интервью с Президентом Украины выйдет в ближайших номерах изданий.