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Няня первенца Меган Маркл и принца Гарри уволилась - СМИ

15:53, 28 мая 2019
Мир
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Ребенок Меган Маркл и принца Гарри / REUTERS

Среди вероятных причин увольнения то, что 37-летняя Меган Маркл  предпочитает все контролировать лично, пишет издание Express.

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Инсайдер рассказал, что супруга принца Гарри настолько увлеклась ролью матери, что практически никого не подпускает к своему первенцу.

"Она (Меган Маркл, - Ред.) не выносит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи, и игнорирует помощь... Она не разрешает няням заниматься ребенком", - сообщает источник СМИ.

Напомним, 8 мая сын принца Гарри и Меган Маркл совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре.

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Теги: #принц Гарри#Меган Маркл