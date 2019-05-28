Няня первенца Меган Маркл и принца Гарри уволилась - СМИ
15:53, 28 мая 2019Мир
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Няня, которую наняли после рождения малыша, не выдержала и ушла.
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри / REUTERS
СМИ сообщают, что нанятая герцогиней Сассекской няня уволилась спустя две недели.
Среди вероятных причин увольнения то, что 37-летняя Меган Маркл предпочитает все контролировать лично, пишет издание Express.
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Инсайдер рассказал, что супруга принца Гарри настолько увлеклась ролью матери, что практически никого не подпускает к своему первенцу.
"Она (Меган Маркл, - Ред.) не выносит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи, и игнорирует помощь... Она не разрешает няням заниматься ребенком", - сообщает источник СМИ.
Напомним, 8 мая сын принца Гарри и Меган Маркл совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре.
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