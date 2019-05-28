В России Boeing с 149 пассажирами совершил аварийную посадку

Причиной произошедшего стал отказ высотомера.

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска.

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Это произошло днем во вторник, 28 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина - отказ высотомера", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево".

Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.