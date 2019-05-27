Правительство Австрии отправили в отставку

Отставка правительства стала еще одним отголоском политического кризиса, вызванного «видеоскандалом»

Нижняя палата парламента Австрии 27 мая поддержала вотум недоверия правительству канцлера Себастиана Курца.

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Как сообщает «Европейская правда», предварительно ожидалось, что вотум недоверия поддержат социал-демократы. Утром стало известно, что за отставку правительства проголосуют и ультраправые из Партии свободы, которые до недавнего времени были партнерами партии Курца по коалиции. Вотум недоверия также поддержала партия «Сейчас».

Против вотума недоверия голосовали Австрийская народная партия Себастиана Курца и NEOS.

Отмечается, что теперь президент Австрии Александр Ван дер Беллен имеет номинировать временного премьера, который будет руководить правительством до проведения досрочных выборов в сентябре.

В современной истории Австрии недоверие правительству было высказано впервые. Ранее имели место 185 попыток отправить правительство в отставку, но все они провалились.

Отставка правительства стала еще одним отголоском политического кризиса, вызванного «видеоскандалом»

Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором вице-канцлер Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.

Себастиан Курц в субботу, 18 мая, предложил как можно быстрее провести в стране досрочные парламентские выборы из-за скандала вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиан Штрахе.