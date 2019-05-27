Премьер Греции объявит досрочные выборы в парламент
03:05, 27 мая 2019Мир
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«Сириза», находящаяся у власти с 2015 года, потерпела поражение на выборах в Европарламент 26 мая.
Иллюстрация REUTERS
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен назначить досрочные парламентские выборы на июнь.
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Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в партии Ципраса «Сириза». Агентство отмечает, что «Сириза», находящаяся у власти с 2015 года, потерпела поражение на выборах в Европарламент 26 мая.
Отмечается, что Ципрас должен был выступить с заявлением вечером 26 мая.
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