Премьер Греции объявит досрочные выборы в парламент

«Сириза», находящаяся у власти с 2015 года, потерпела поражение на выборах в Европарламент 26 мая.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен назначить досрочные парламентские выборы на июнь.

Читайте такжеПартия Мэй проигрывает выборы в Европарламент

Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в партии Ципраса «Сириза». Агентство отмечает, что «Сириза», находящаяся у власти с 2015 года, потерпела поражение на выборах в Европарламент 26 мая.

Отмечается, что Ципрас должен был выступить с заявлением вечером 26 мая.

Как сообщал УНИАН, во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее - политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика. В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте - Партия зеленых.