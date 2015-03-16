Меркель: К ужесточению санкций против России могут привести грубые нарушения режима тишины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

Меркель подчеркивает, что главная цель Европейского Союза состоит не в введении санкций, а в содействии выполнению Минских соглашений от 12 февраля относительно урегулирования ситуации на востоке Украины.

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"Относительно саммита - в четверг и пятницу (саммит лидеров стран Евросоюза состоится 19 - 20 марта в Брюсселе - УНИАН) мы еще раз четко будем высказываться по выполнению пакета Минских договоренностей от 12 февраля, и мы будем говорить о том, чем может помочь ЕС для выполнения, реализации договоренностей. Потом далее речь будет вестись о том, что делать, если договоренности не будут выполнены. Уже, как было сказано, если будут какие-то грубые нарушения, например, это касается Мариуполя, то будут приняты решения и по усилению санкций, но это не наша главная тема. Наша главная тема заключается в том, что именно надо делать для того, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены", - подчеркнула Меркель.

Ранее УНИАН сообщал, что на совместной пресс-конференции с президетнтом Украины Петром Порошенко канцлер Германии заявила, что в случае невыполнения Минских соглашений санкции против РФ могут быть усилены в июне.