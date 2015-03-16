Меркель: К ужесточению санкций против России могут привести грубые нарушения режима тишины
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что грубые нарушения Минских договоренностей от 12 февраля могут стать причиной усиления санкций против РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.
Меркель подчеркивает, что главная цель Европейского Союза состоит не в введении санкций, а в содействии выполнению Минских соглашений от 12 февраля относительно урегулирования ситуации на востоке Украины.
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"Относительно саммита - в четверг и пятницу (саммит лидеров стран Евросоюза состоится 19 - 20 марта в Брюсселе - УНИАН) мы еще раз четко будем высказываться по выполнению пакета Минских договоренностей от 12 февраля, и мы будем говорить о том, чем может помочь ЕС для выполнения, реализации договоренностей. Потом далее речь будет вестись о том, что делать, если договоренности не будут выполнены. Уже, как было сказано, если будут какие-то грубые нарушения, например, это касается Мариуполя, то будут приняты решения и по усилению санкций, но это не наша главная тема. Наша главная тема заключается в том, что именно надо делать для того, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены", - подчеркнула Меркель.
Ранее УНИАН сообщал, что на совместной пресс-конференции с президетнтом Украины Петром Порошенко канцлер Германии заявила, что в случае невыполнения Минских соглашений санкции против РФ могут быть усилены в июне.