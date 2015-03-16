В случае невыполнения Минских соглашений санкции против РФ могут быть усилены в июне - Меркель

Об этом она заявила во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

«Мы хотим мирного решения конфликта. Здесь мы имеем одно мнение. Мы сегодня говорили именно о том, как это лучше осуществить. Может быть и пойдет речь о новых санкциях. Но санкции - не как самоцель, а чтобы достичь наших планов. И сейчас необходимо приложить все усилия для выполнения Минских соглашений», - сказала она.

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Меркель подчеркнула, что ситуация на Донбассе сложная, потому что «прекращение огня еще не работает».

В то же время канцлер Германии отметила, что в марте решение относительно санкций приниматься не будет, а лишь будет проведено политическое обсуждение, сообщает Украинская правда.

"Санкции связаны с выполнением Минских соглашений. В марте не будет приниматься юридическое решение (об усилении санкций), а лишь будет проведено политическое обсуждение. Если соглашения не будут выполнены, юридическое решение будет приниматься, возможно, в июне", - заявила Меркель.

Меркель добавила, что санкции будут зависеть от состояния дел в Донецке и Луганске, но не в Крыму, поскольку Минские соглашения не касаются Крыма.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине заявил, что альтернативы Минским договоренностям нет.