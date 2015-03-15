Ватикан предложил Лукашенко посредничество в отношениях с Западом

Об этом на пресс-конференции в Минске сказал государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, который во время визита в Белоруссию встретился с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Беларуси, сообщает Reuters.

"Можно говорить о наличии со стороны белорусских властей намерения большей открытости по отношению к ЕС и всему миру. Святой престол готов предложить свой вклад в этот процесс, - заявил Паролин. - С нашей стороны есть готовность помогать этой стране".

Паролин сказал также, что Ватикан готов принять Лукашенко с визитом.

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Запад заморозил отношения с Минском после жесткого разгона белорусскими властями протестов против переизбрания Лукашенко в 2010 году.

Однако посредничество Лукашенко в разрешении конфликта в Украине сдвинуло с мертвой точки диалог между Минском и Брюсселем.

В начале февраля не привыкшую к официальным западным гостям Беларусь посетили по очереди несколько представителей ЕС, США и глава Европейского банка реконструкции и развития.

Визит Лукашенко в Ватикан в 2009 году стал его первым визитом на Запад после многолетнего перерыва, открыв короткий период потепления отношений между Минском с одной стороны, ЕС и США с другой.

Белоруссия находится на втором после Литвы месте по количеству католиков среди постсоветских государств. По официальным данным, из 9,5 миллиона населения страны чуть больше 10 процентов относят себя к католикам, около 80 процентов называют себя православными.