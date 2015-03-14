В Египте более 40 судей отправили на пенсию из-за поддержки запрещенного движения

Более 40 судей в Египте, которых считали симпатизирующими запрещенному исламистскому движению "Братья-мусульмане", были отправлены на пенсию, сообщают источники в судебной системе.

Как сообщает корреспондент BBC, некоторые из уволенных судей подписали в 2013 году заявление, осуждающее свержение военными правительства "Братьев-мусульман". Другие, как отмечается, поддерживали "Братьев-мусульман", когда те были у власти.

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Согласно египетскому законодательству, судьям запрещено заниматься политической деятельностью и поддерживать какие-либо политические партии, но на поддержку ими нынешнего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси обычно закрывают глаза.