Судью Кицюка обязали носить электронный браслет

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Московского городского суда Александр Олейник, который проводил рассмотрение данного дела.

"Применить к Кицюку меру пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца", - сказал судья.

По его словам, данное постановление начинает действовать с сегодняшнего дня и подлежит немедленному исполнению.

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На подозреваемого возлагаются обязанности прибывать в соответствующий орган по первому требованию следователей и в определенное время, сообщать об изменении места своего жительства и носить электронный браслет.

Решение может быть обжаловано в течение 5 суток со дня объявления.

Защита Кицюка заявила в суде, что намерена обжаловать это решение.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской суд 6 марта начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Печерского районного суда Киева Кицюка. Также сообщалось, что в ходе рассмотрения судья Кицюк заявил прокурору, что не считает себя подозреваемым.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюка подозревают в том, что они вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор вправе определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.