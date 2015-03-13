Судью Кицюка обязали носить электронный браслет
Винницкий городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для судьи Печерского райсуда Киева Виктора Кицюка меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства на 2 месяца.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Московского городского суда Александр Олейник, который проводил рассмотрение данного дела.
"Применить к Кицюку меру пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца", - сказал судья.
По его словам, данное постановление начинает действовать с сегодняшнего дня и подлежит немедленному исполнению.
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На подозреваемого возлагаются обязанности прибывать в соответствующий орган по первому требованию следователей и в определенное время, сообщать об изменении места своего жительства и носить электронный браслет.
Решение может быть обжаловано в течение 5 суток со дня объявления.
Защита Кицюка заявила в суде, что намерена обжаловать это решение.
Как сообщал УНИАН, Винницкий городской суд 6 марта начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Печерского районного суда Киева Кицюка. Также сообщалось, что в ходе рассмотрения судья Кицюк заявил прокурору, что не считает себя подозреваемым.
Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.
Царевич и Кицюка подозревают в том, что они вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.
Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.
Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор вправе определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.