Автомобиль врезался в самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

Три члена экипажа, находившиеся на борту, не пострадали.

В аэропорту немецкого города Дортмунд понедельник, 13 мая, неуправляемый автомобиль Renault Trafic врезался в самолет, на котором в этот город прилетела канцлер Германии Ангелы Меркель.

В результате столкновения правительственный лайнер Bombardier Global 5000 получил механические повреждения, сообщает lb.ua со ссылкой на Bild. Три члена экипажа, находившиеся на борту, не пострадали.

Точные масштабы ущерба до сих пор неизвестны, техники Бундесвера приступили к ремонту правительственного самолета.

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Как сообщают источники издания, перед инцидентом Ангела Меркель некоторое время провела в салоне автомобиля вместе с женщиной, находившейся за рулем. Инсайдер предположил, что дама, управлявшая машиной, пришла в такое волнение от этого факта, что прежде, чем выйти из автомобиля, забыла поставить его на ручной тормоз и автомобиль покатился к самолету канцлера.

Это не первый инцидент с самолетами правительства Германии. В апреле самолет летной службы бундесвера совершил аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд.

В ноябре прошлого года поломка правительственного самолета Airbus A340 "Конрад Аденауэр" стала причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена лететь на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айрес рейсовым самолетом и серьезно опоздала на его открытие.