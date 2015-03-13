Рекордный улов: американец поймал на удочку крупнейшую пресноводную рыбу в мире (фото)
Американский журналист Джефф Корвин (Jeff Corwin ) поймал на реке Маеклонг (Maeklong) в Таиланде ската, весом около 363 килограммов. Отмечается, что рыба стала крупнейшей в мире из пресноводных, которую удалось поймать на удочку.
Размер ската составил 4,2 метра в длину, 2,4 метра в ширину. Об этом сообщает Lenta.ru по информации The Daily Mirror.
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Корвин в сопровождении гидов рыбачил в рамках съемок шоу «Тайны океана с Джеффом Корвином», которое выйдет на американском телеканале ABC в конце 2015 года.
Журналист рассказал, что обычно наиболее крупных размеров достигают скаты женского пола, как оказалось и в этом случае. «Битва с этой рыбой была по-настоящему эпичной, и прошло несколько часов, прежде чем мы с парнями смогли достать ее из воды», — рассказал Ковин. Чтобы достать ската из воды, потребовалась помощь семи человек.
10 марта стало известно, что американский рыбак Мэтт Пембертон поймал во Флориде с пляжа 270-килограммовую акулу-мако. Рыба сопротивлялась в течение полутора часов.