Рекордный улов: американец поймал на удочку крупнейшую пресноводную рыбу в мире (фото)

Размер ската составил 4,2 метра в длину, 2,4 метра в ширину. Об этом сообщает Lenta.ru по информации The Daily Mirror.

Читайте также"Очень страшное создание": австралийские рыбаки поймали древнюю акулу с 300 зубами (фото)

Корвин в сопровождении гидов рыбачил в рамках съемок шоу «Тайны океана с Джеффом Корвином», которое выйдет на американском телеканале ABC в конце 2015 года.

Журналист рассказал, что обычно наиболее крупных размеров достигают скаты женского пола, как оказалось и в этом случае. «Битва с этой рыбой была по-настоящему эпичной, и прошло несколько часов, прежде чем мы с парнями смогли достать ее из воды», — рассказал Ковин. Чтобы достать ската из воды, потребовалась помощь семи человек.

10 марта стало известно, что американский рыбак Мэтт Пембертон поймал во Флориде с пляжа 270-килограммовую акулу-мако. Рыба сопротивлялась в течение полутора часов.