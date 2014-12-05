Двое рыбаков выжили после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, питаясь живой рыбой

В июле этого года три рыбака Майкл Болонг, Амброс Вавут и Фрэнсис Димансол вышли в море. Вскоре двигатель лодки вышел из строя, и судно стало уносить в открытый океан, пока оно не оказалась на расстоянии более тысячи километров от берега. Как сообщили сами рыбаки, они видели другие суда, но не могли подать знак бедствия и выжили только благодаря сырой рыбе и дождевой воде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Через пять месяцев рыболовное судно Yap Seagull подобрало их в 150 километрах от острова Капингамаранги в Микронезии. Спастись удалось только двоим, третий рыбак Фрэнсис Димансол, по словам спасенных, погиб из-за плохого состояния здоровья, пока лодка дрейфовала в океане.

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"Все, что мы можем установить на данном этапе, так это то, что господин Димансол стал жертвой суровых условий, в которых оказался", — заявили местные власти.

Несмотря на месяцы пребывания в открытом океане, обезвоживание и многочисленные солнечные ожоги, врачи признали состояние пострадавших вполне удовлетворительным. Власти Микронезии уже приступили к работе по возвращению рыбаков обратно в Новую Гвинею.