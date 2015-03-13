​Евросоюз официально продлил действие черного списка для РФ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение обнародовано сегодня в Брюсселе.

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"Совет ЕС продлил применения мер, которые преследуют действия, направленные против украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости. Замораживание активов и запрет на въезд в отношении 150 физических и 37 юридических лиц продлено на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2015 года", - отмечается в решении.

Это решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС 14 марта.