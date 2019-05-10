Обрисовали матами: на кладбище в Польше снова осквернили украинский памятник (фото)

На этот раз неизвестные уничтожили памятный крест, на котором висит табличка с фамилиями членов подполья.

На кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) неизвестные уничтожили памятный крест, на котором висит табличка с фамилиями членов подполья из этого села.

Как сообщает Nasze-slowo.plэто очередное уничтожение увековечения на этом кладбище.

На кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке, а также зарисовали краской таблицу с фамилиями повстанцев. Как отмечают деятели Объединение украинцев в Польше (ОУП) из Перемышля, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

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«По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье», - сказала председатель перемышльского отдела ОУП Мария Туцкая.

Как напоминает издание, в ноябре прошлого года неизвестные уничтожили на этом кладбище две украинские могилы. Эти два поврежденных памятника восстановили.

Недавно на коммунальном кладбище в Легнице (Нижнесилезское воеводство) уничтожено несколько десятков надгробных фотографий, большинство из которых - на украинских захоронениях.