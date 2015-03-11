Саудовская Аравия отозвала своего посла из Швеции из-за дипломатического скандала

Пресс-секретарь МИД Швеции Эрик Боман сказал, что Эр-Рияд разгневан тем, что шведская сторона раскритиковала ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам шведского дипломата, Стокгольм своего посла из Саудовской Аравии отзывать не планирует. "Дипломатические отношения не нарушены", - добавил он.

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Скандал разразился в начале этой недели, когда Швеция объявила о разрыве долгосрочного соглашения о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией.

Стокгольм обвинил саудовские власти в том, что они не дали министру иностранных дел Швеции выступить на заседании Лиги арабских государств.