Швеция не будет продлевать военный договор с Саудовской Аравией

Об этом сообщил премьер-министр страны Стефан Левен, передает Би-би-си. Один из пунктов договора - поставки шведского вооружения Саудовской Аравии на миллионы долларов. Срок действия договора истекает в мае.

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Ранее министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем выступила с критикой относительно ситуации с защитой прав женщин в Саудовской Аравии. Она также осудила действия властей в отношении блогера Раифа Бадави, который был приговорен к 10 годам заключения и публичной порке за "оскорбление ислама".

Маргот Вальстрем также обвинила власти Саудовской Аравии в срыве ее выступления на встрече стран-членов Лиги арабских государств.