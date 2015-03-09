Лидеры ЕС на саммите обсудят создание общей европейской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил спикер Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Шинас, комментируя по просьбе журналистов предложение президента ЕК Жана-Клода Юнкера относительно создания армии ЕС.

Читайте такжеМинобороны Германии поддерживает идею создания единой армии ЕС"Этот вопрос запланирован для обсуждения на саммите в июне. Комиссия сейчас детально проанализирует конкретный вклад, который можно сделать в эту дискуссию. Для государств - членов ЕС есть смысл совместить военные и оборонные возможности", - сказал он.

По словам представителя ЕК, последние исследования показывают, что "потенциально такое сотрудничество в секторе безопасности приведет к экономии до 120 млрд евро в год".

"Мы хотели бы увидеть прогресс в этой сфере", - отметил Маргаритис Шинас.

Он отметил, что Жан-Клод Юнкер подготовит соответствующие предложения к июньскому саммиту. "Это сфера, где есть много возможностей для сотрудничества... Этот вопрос приобретает особую важность", - отметил Маргаритис Шинас.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в интервью немецкой газете Welt am Sonntag президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал к созданию общей европейской армии. По его мнению, благодаря созданию такой армии Европа сможет убедительно реагировать на угрозы для мира как в самих странах-членах, так и в соседних с ЕС странах.