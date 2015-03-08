Неизвестные напали на мечеть в Кабуле, погибли шесть человек
03:02, 08 марта 2015Мир
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Не менее шести человек стали жертвами нападения вооруженных мужчин на суфийскую мечеть в Кабуле.
REUTERS
Около пяти человек получили ранения, передает Русская служба Би-би-си.
Как отмечает афганская полиция, нападавшие проникли в здание, когда там проходил намаз.
Пятеро подозреваемых арестованы стражами порядка.
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Ни одна группировка на данный момент не взяла ответственность за нападение.
Напомним, в феврале один человек погиб, другой получил серьезные ранения в результате взрыва у ворот посольства Ирана в столице Афганистана. Ответственность за акцию взяло на себя движение Талибан.
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