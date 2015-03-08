Неизвестные напали на мечеть в Кабуле, погибли шесть человек

Около пяти человек получили ранения, передает Русская служба Би-би-си.

Как отмечает афганская полиция, нападавшие проникли в здание, когда там проходил намаз.

Пятеро подозреваемых арестованы стражами порядка.

Читайте такжеВ результате теракта в Кабуле погибли шестеро афганских военных

Ни одна группировка на данный момент не взяла ответственность за нападение.

Напомним, в феврале один человек погиб, другой получил серьезные ранения в результате взрыва у ворот посольства Ирана в столице Афганистана. Ответственность за акцию взяло на себя движение Талибан.