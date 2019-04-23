Человек Назарбаева: Токаев стал кандидатом в президенты Казахстана (видео)
14:20, 23 апреля 2019Мир
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Касым-Жомарт Токаев заявил, что хочет продолжить курс своего предшественника.
Токаева поддержала правящая партия / скриншот
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул кандидатуру своего преемника на высшую должность страны.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Касым-Жомарт Токаев официально стал кандидатом в президенты после того, как его единогласно поддержала возглавляемая Назарбаевым правящая партия. Токаев заявил, что хочет продолжить курс своего предшественника.
Как сообщал УНИАН, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну почти 30 лет, 19 марта заявил о своей отставке. Токаев начал исполнять обязанности президента 20 марта.
Экс-президент Казахстана выдвинул кандидатуру своего преемника на высшую должность страны
Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что внеочередные выборы главы государства состоятся 9 июня.
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