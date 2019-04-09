Назначена дата внеочередных выборов президента Казахстана
11:11, 09 апреля 2019Мир
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19 марта Назарбаев заявил о своей отставке с поста президента.
Иллюстрация \ REUTERS
Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что внеочередные выборы главы государства состоятся 9 июня.
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Как сообщает радио Свобода, в телеобращении к гражданам Токаев заявил, что гарантирует «свободные и честные выборы», но не уточнил, будет ли баллотироваться на пост президента.
Как сообщал УНИАН, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о своей отставке. Токаев начал исполнять обязанности президента 20 марта.
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