Назначена дата внеочередных выборов президента Казахстана

19 марта Назарбаев заявил о своей отставке с поста президента.

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что внеочередные выборы главы государства состоятся 9 июня.

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Как сообщает радио Свобода, в телеобращении к гражданам Токаев заявил, что гарантирует «свободные и честные выборы», но не уточнил, будет ли баллотироваться на пост президента.

Как сообщал УНИАН, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о своей отставке. Токаев начал исполнять обязанности президента 20 марта.