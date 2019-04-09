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Назначена дата внеочередных выборов президента Казахстана

11:11, 09 апреля 2019
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как сообщает радио Свобода, в телеобращении к гражданам Токаев заявил, что гарантирует «свободные и честные выборы», но не уточнил, будет ли баллотироваться на пост президента.

Как сообщал УНИАН, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о своей отставке. Токаев начал исполнять обязанности президента 20 марта.

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Теги: #Казахстан#выборы президента