Медведев пообещал Путину большую и тяжелую работу

Избранный, но не вступивший в должность президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью газете "Financial Times", опубликованном 25 марта, выразил уверенность в том, что его тандем с Владимиром Путиным докажет свою эффективность.

Подчеркивая важность работы, предстоящей Владимиру Путину в качестве председателя правительства, Медведев напомнил, что правительство осуществляет ведение всей экономической деятельности. "Это сложная, большая, тяжелая работа, и совершенно очевидно, что у правительства достаточно много собственных задач. Иными словами, все просто. Россия — это президентская республика с сильной исполнительной властью", - сказал избранный президент.

Лента.ру