На восстановление Нотр-Дама могут уйти десятилетия - архитектор

Архитектор Петер Фюссених назвал пожар в Париже "трагедией европейского масштаба".

Главный архитектор Кельнского собора прогнозирует, что на ликвидацию ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Петер Фюссених, курирующий все строительные работы в Кельнском соборе, заявил, что "наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, нанесенные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены".

Кельнский собор был сильно поврежден во время Второй мировой войны, и работы по его восстановлению продолжаются уже более 70 лет.

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В комментарии телекомпании RTL Фюссених назвал пожар в Париже "трагедией европейского масштаба", ведь много церквей и соборов по всему континенту были возведены по образцу французской архитектуры.

Он сказал, что "когда последний камень был заложен в Нотр-Дам, первый был заложен здесь, в Кельне, и в этом контексте Нотр-Дам очень сильно влияет на всех нас".

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.