Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом

Мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.

Мужчина на электрическом инвалидном кресле поджег на себе куртку перед Белым домом. Об этом говорится в сообщении в твиттере Секретной службы США.

Позднее в ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.

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«Офицеры дивизии сразу же отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, которая проходит прямо перед Белым домом.

Мотивы поступка мужчины в Секретной службе не уточнили.