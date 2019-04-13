Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом
02:14, 13 апреля 2019Мир
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Мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.
Иллюстрация / REUTERS
Мужчина на электрическом инвалидном кресле поджег на себе куртку перед Белым домом. Об этом говорится в сообщении в твиттере Секретной службы США.
Позднее в ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.
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«Офицеры дивизии сразу же отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, которая проходит прямо перед Белым домом.
Мотивы поступка мужчины в Секретной службе не уточнили.
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