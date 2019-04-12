Британский стендап-комик умер на сцене под смех зрителей

Зрители подумали, что недомогание артиста - это шутка, и продолжали смеяться.

Известный британский стендап-комик Ян Когнито умер на сцене, прямо во время своего выступления.

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Как сообщает BBC, инцидент произошел в одном из баров британского города Бистер. По словам очевидцев, 60-летний артист общался с аудиторией, когда у него возникли проблемы с дыханием. Он присел и замолчал на несколько минут.

Зрители считали, что это шутка, и продолжали смеяться, не подозревая, что что-то идет не так. Прибывшие на место медики констатировали смерть артиста.

Организаторы концерта отмечали, что перед концертом Когнито плохо себя чувствовал, но настоял на том, чтобы выйти на сцену.

Во время выступления комик даже шутил о своем здоровье. «Представьте, если я умру прямо перед вами», - сказал Когнито за несколько минут до смерти.

Ян Когнито (настоящее имя - Пол Барбери) родился в 1958 году, и начал выступать в середине восьмидесятых. В 1999 году он получил награду Time Out за лучшее стендап-выступление.