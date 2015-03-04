ЕС до 2020 года выделит на политику соседства 15,4 млрд евро

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает "ЕвроПравда". Предполагается, что финансирование будет выделено 16 странам-партнерам.

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Так, европейская политика соседства включает в себя Украину, Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Марокко, Палестину, Сирию, Тунис, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову.

"Новый инструментарий европейского соседства с бюджетом в 15,4 млрд евро в период 2014-2020 годов, предусматривает основную часть финансирования для 16 стран-партнеров европейской политики соседства. При этом используется гибкий подход в финансировании на основе прогресса отдельных стран в движении к демократии и уважению прав человека", - говорится в сообщении.

Целью программы является поддержка партнеров в проведении реформ на пути к демократии, верховенству права и прав человека; содействие экономическому развитию в сотрудничестве с неправительственными организациями.

Кроме того, целью европейской политики соседства является укрепление сотрудничества в сфере политики и безопасности, с целью поддержки экономического и социального развития, создания и роста числа рабочих мест, торговли и расширения сотрудничества в других секторах.