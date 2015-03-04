СМИ: В России задержан губернатор Сахалина

Об этом сообщает РСН со ссылкой на пассажиров рейса SU 1743 из Сахалина в Москву, на котором везли закованного в наручники губернатора.

По их словам, полицейские никак не пояснили ситуацию, а губернатор вёл себя спокойно.

Александра Хорошавина задержали оперативники в 5.00 утра местного времени в его апартаментах, сообщил источник близкий к следствию. Главу области задержали в ходе проверки, которую проводит УФСБ и следственные органы в отношении ряда министерств и ведомств региона. Он задержан на 72 часа, отметил источник.

Читайте такжеБоевик с Сахалина: российская армия на Донбассе воюет под прикрытием "ополченцев"Как сообщили в правительстве региона, сейчас решается вопрос о назначении исполняющего обязанности руководителя региона. Все мероприятия, запланированные на сегодня, пройдут в соответствии с планами, правительство работает в штатном режиме, отметили там.

Накануне в доме правительства Сахалинской области должна была пройти встреча губернатора Хорошавина с местными писателями. Однако собравшихся выгнали из здания сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли проводить обыски.