В Лондоне почетный караул устроил шоу с участием героев "Игры престолов" (видео)

Мероприятие посвятили премьере выхода последнего сезона ленты.

"Игра престолов" вблизи лондонского Тауэра: крупнейшая туристическая достопримечательность британской столицы устроила перформанс с участием героев одного из самых популярных в мире сериалов - "Игры престолов".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мероприятие посвятили премьере выхода последнего сезона ленты.

Во время традиционной смены караула в красных мундирах и традиционных черных шапках, внезапно вышла Ночная стража Стены из "Игры Престолов". Начала в такт музыке размахивать мечами.

Удивлена, а порой даже испуганная, публика только восхищенно наблюдала за действием.