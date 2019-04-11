В Лондоне почетный караул устроил шоу с участием героев "Игры престолов" (видео)
12:22, 11 апреля 2019Мир
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Мероприятие посвятили премьере выхода последнего сезона ленты.
В Лондоне почетный караул устроила шоу с участием героев "Игры престолов"
"Игра престолов" вблизи лондонского Тауэра: крупнейшая туристическая достопримечательность британской столицы устроила перформанс с участием героев одного из самых популярных в мире сериалов - "Игры престолов".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Мероприятие посвятили премьере выхода последнего сезона ленты.
Во время традиционной смены караула в красных мундирах и традиционных черных шапках, внезапно вышла Ночная стража Стены из "Игры Престолов". Начала в такт музыке размахивать мечами.
Удивлена, а порой даже испуганная, публика только восхищенно наблюдала за действием.
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