"Ответов не получил": отравившийся "Новичком" британец встретился с послом РФ

Дон Стерджес и Чарли Роули отравились "Новичком" через четыре месяца после покушения на Скрипалей.

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", рассказал, что не получил никаких ответов от посла России в Лондоне, с которым он встретился накануне.

Об этом сообщает Sunday Mirror, передает BBC.

45-летнего Чарли Роули и его подругу, 44-летнюю Дон Стерджес, госпитализировали в критическом состоянии 30 июня 2018 года. Городок Эймсбери, где они жили, находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Стерджес скончалась в больнице в июле, жизнь Роули врачам удалось спасти. Выяснилось, что они отравились "Новичком". Смертельный яд находился во флаконе из-под духов, который Роули подобрал в городском парке.

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Встречу британца с главой российской дипмиссии Александром Яковенко организовало издание Sunday Mirror.

"Я пошел, чтобы спросить их: "Почему ваша страна убила мою подругу?" Но я не получил никаких ответов", - рассказал Роули в интервью Sunday Mirror.

По словам Роули, во время 90-минутной встречи посол Яковенко выглядел "искренне обеспокоенным".

Сам Яковенко в беседе с российским агентством описал встречу иначе. По его словам, Чарли Роули и его брат Мэтью пришли в российское посольство, чтобы узнать то, чего не говорят им британские власти.

"Никаких претензий у них к России нет, более того, они пришли с просьбой рассказать, что происходит на самом деле", - сказал Яковенко.

Роули в своем интервью, впрочем, говорит, что российский посол "накормил его пропагандой" и сказал, что "Новичок" - будь он российского производства - был бы более сильным и убил бы больше людей.

"То, что он сказал, пытаясь доказать, что Россия не несет ответственности за случившееся, было нелепым", - заявил Роули.

"Я рад, что встретился с ним и думаю, что узнал что-то новое. Но я по-прежнему считаю, что атаку осуществила Россия", - добавил британец.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули. 9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в сознание.

По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская полиция занимается расследованием инцидента. Как и в случае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.

Напомним, 5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Чепига).