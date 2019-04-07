В Пакистане заявили, что Индия собирается на них напасть

Министерство иностранных дел Индии пока не отреагировало на заявление пакистанских чиновников.

В Пакистане опасаются, что Индия собирается на них напасть.

Об этом заявил пакистанский министр иностранных дел Махмуд Куреши, передает Радио Свобода.

По его данным, Индия собирается напасть на Пакистан уже в этом месяце, между 16 и 20 апреля, о чем он также проинформировал ООН.

Читайте такжеИндийская армия сбила пакистанский беспилотник

Впрочем, Махмуд Куреши не уточнил, какую именно информацию имеет, но сказал, что премьер-министр Имран Хан согласился обнародовать ее.

Министерство иностранных дел Индии пока не отреагировало на заявление пакистанских чиновников.

Заявление Куреши появилась на фоне противостояния между двумя государствами, которое продолжается с февраля этого года.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире, погибли двое пилотов и гражданский.

Отношения между ядерными странами серьезно обострились.