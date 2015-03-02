Сторонники исламистов угрожают создателю Twitter

Сторонники «Исламского государства» (ИГ) угрожают расправиться с одним из основателей Twitter Джеком Дорси. Последователи террористов мотивируют такие действия постоянной блокировкой их аккаунтов. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на пост на сервисе Justpaste, в котором появились соответствующие угрозы

«Ваша виртуальная война станет настоящей войной с вами», — говорится в анонимном послании, адресованном основателю Twitter. Эта надпись сопровождается фотографией Дорси, поверх лица которого нарисован прицел ружья, передает Lenta.ru.

«Мы говорили вам с самого начала, что это не ваша война, но вы не поняли этого и продолжали закрывать наши аккаунты на Twitter, однако мы всегда возвращались», — цитирует ресурс сообщение. Помимо этого, пост содержит открытые намеки на угрозы смерти, направленные в отношении предпринимателя и сотрудников Twitter.

Представитель компании Джим Проссер сказал ресурсу, что отдел безопасности соцсети совместно с правоохранительными органами уже расследуют достоверность этих угроз.

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В середине февраля хакеры из Anonymous взяли на себя ответственность за взлом 800 аккаунтов Twitter сторонников «Исламского государства». По данным организации, владельцы этих страниц имели отношение к террористической группировке.

Twitter, как и видеохостинг YouTube, как правило, оперативно реагирует на появляющиеся видео «Исламского государства» с казнями заложников. Компании удаляют такие посты и блокируют аккаунты, публикующие запрещенную информацию.

Пользовательское соглашение Twitter подразумевает, что компания имеет право ограничивать публикацию постов, содержащих открытые угрозы насилия против других людей. Также запрещено использовать соцсеть в незаконных целях или для неправомерной деятельности.

Дорси является одним из создателей сервиса микроблогов Twitter, который был основан в 2006 году. Он возглавлял компанию до 2008 года. Преемником Дорси стал Эв Уильямс. В настоящий момент гендиректором соцсети значится Дик Костоло, занявший пост в 2010 году. После ухода из Twitter Дорси запустил сервис интернет-платежей Square.