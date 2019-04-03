Россия не сделала ни шага для возобновления ракетного договора - Столтенберг

В НАТО продолжают призывать Россию начать соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Россия не сделала ни одного шага для возвращения к возобновлению соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом он сообщил в Вашингтоне во время выступления перед обеими палатами Конгресса США (Сенатом и Палатой представителей).

"Россия разместила новые ракеты в Европе. Они мобильны, их трудно обнаружить, имеют ядерный потенциал, оставляют ограниченное время на предупреждение и уменьшают порог для применения ядерных вооружений в вооруженном конфликте", - отметил Столтенберг.

"Позиция НАТО объединенная и четкая: Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Нет новых американских ракет в Европе, но там новые российские ракеты. Я продолжаю призывать Россию возобновить соблюдение этого договора. Но пока Россия не предприняла шагов, чтобы сделать это, и время идет", - подчеркнул он.

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"Мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим новой холодной войны, но мы не должны быть легковерными. Соглашение, которое соблюдает только одна сторона, не будет обеспечивать нашу безопасность. Следовательно, мы должны также подготовиться к миру, в котором не будет Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Мы будем взвешенными и будем координировать действия. Мы не будем повторять то, что делает Россия. НАТО не намерена размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, но НАТО всегда будет предпринимать необходимые шаги для обеспечения надежного и эффективного сдерживания", - подчеркнул генсек Альянса.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств» по данному договору».

В Министерстве иностранных дел Украины расценили это как намерение России установить контроль над регионом от Балтии до Средиземного моря путем выхода из ракетного договора.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выдвинул России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытание с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России превосходил потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает свое участие в договоре.

2 февраля Управление коммуникаций и прессы Минобороны Украины на информационный запрос УНИАН заявил, что РФ в 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.