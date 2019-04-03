Трамп надеется, что Россия не будет представлять угрозу для безопасности НАТО

Президент США вновь выразил мнение, что с Россией удастся поладить в развитии отношений.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что Российская Федерация не будет представлять угрозу для безопасности Организации североатлантического договора (НАТО).

Об этом президент США сказал в ответ на вопрос журналистов во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

В частности, его спросили о том, какую разновидность угрозы Россия представляет для НАТО.

"Я надеюсь, что она (Россия) не составит угрозы безопасности. Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, и кроме того, с Китаем и всеми остальными", - подчеркнул Трамп.

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Глава Белого дома заявил, что НАТО стало намного крепче с того времени, как он стал президентом.

В связи с этим Столтенберг подчеркнул, что союзники Альянса больше инвестируют в безопасность. "И это обеспечивает новые возможности, в которых мы нуждаемся, чтобы поддерживать надежное сдерживание и оборону всех стран НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, Трамп выразил мнение, что с Россией удастся иметь лучшие отношения. "Но я думаю, что мы поладим с Россией. Я верю в это", - подчеркнул президент США.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила о поиске возможностей усилить оборону в Черном море в связи с агрессией Российской Федерации против Украины.