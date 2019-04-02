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Коллапс в Венесуэле: миллионы жителей остались без воды (видео)

12:35, 02 апреля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Венесуэле на фоне перебоев с электричеством из-за блэкаута не работают насосные станции. Люди выстроились в очереди, чтобы набрать воду из уличных кранов, хоть она и непригодна для употребления. Однако выбора нет - питьевая вода в супермаркете в Каракасе стоит 2 доллара за 5 литров.

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Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Венесуэла#вода#блэкаут