Коллапс в Венесуэле: миллионы жителей остались без воды (видео)

В Венесуэле на фоне перебоев с электричеством из-за блэкаута не работают насосные станции.

В Венесуэле миллионы жителей остались без воды.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Венесуэле на фоне перебоев с электричеством из-за блэкаута не работают насосные станции. Люди выстроились в очереди, чтобы набрать воду из уличных кранов, хоть она и непригодна для употребления. Однако выбора нет - питьевая вода в супермаркете в Каракасе стоит 2 доллара за 5 литров.