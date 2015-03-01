В Воронеже участников акции памяти Бориса Немцова закидали зеленкой
«Антимайдановцы» закидали зеленкой участников акции памяти Бориса Немцова в Воронеже.
На митинге памяти Бориса Немцова в Воронеже бойцы движения «Антимайдан» закидали зеленкой его участников.
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Об этом пишет в своем твиттере глава регионального отделения «Партии прогресса» Анатолий Кравченко, передает Дождь.
По словам Кравченко, хулиганы пытаются сорвать митинг, полиция на их действия не реагирует.
На митинге кидают зеленкой. Воронеж.
— Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
Много антимайдановцев. Пытаются сорвать митинг в Воронеже.
— Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
Полиция не пресекает провокации.
— Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
В спикеров на митинге бросают зеленкой. Постоянно.
— Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
Ранее трое неизвестных напали на члена партии РПР-Парнас и организатора антикризисного марша «Весна» Александра Болдырева. Ему также плеснули зеленкой в лицо.