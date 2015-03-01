В Воронеже участников акции памяти Бориса Немцова закидали зеленкой

15:06, 01 марта 2015
Мир
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«Антимайдановцы» закидали зеленкой участников акции памяти Бориса Немцова в Воронеже.

@tikaipo

На митинге памяти Бориса Немцова в Воронеже бойцы движения «Антимайдан» закидали зеленкой его участников.

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Об этом пишет в своем твиттере глава регионального отделения «Партии прогресса» Анатолий Кравченко, передает Дождь.

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По словам Кравченко, хулиганы пытаются сорвать митинг, полиция на их действия не реагирует.

Ранее трое неизвестных напали на члена партии РПР-Парнас и организатора антикризисного марша «Весна» Александра Болдырева. Ему также плеснули зеленкой в лицо.

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