В Воронеже участников акции памяти Бориса Немцова закидали зеленкой

На митинге памяти Бориса Немцова в Воронеже бойцы движения «Антимайдан» закидали зеленкой его участников.

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Об этом пишет в своем твиттере глава регионального отделения «Партии прогресса» Анатолий Кравченко, передает Дождь.

По словам Кравченко, хулиганы пытаются сорвать митинг, полиция на их действия не реагирует.

На митинге кидают зеленкой. Воронеж. — Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015

Много антимайдановцев. Пытаются сорвать митинг в Воронеже. — Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015

Полиция не пресекает провокации. — Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015

В спикеров на митинге бросают зеленкой. Постоянно. — Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015

Ранее трое неизвестных напали на члена партии РПР-Парнас и организатора антикризисного марша «Весна» Александра Болдырева. Ему также плеснули зеленкой в лицо.