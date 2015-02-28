В Москву вводят внутренние войска

12:28, 28 февраля 2015
Мир
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Как сообщает телеканал «Дождь», со ссылкой на очевидцев, ехавших в 02. 35 по московскому времени по Горьковскому Шоссе в районе Балашихи, большая колонна военных грузовиков (не менее 30 машин), двигалась в направления центра столицы. 

Внутренние войска РФ / Фото: reed.ru

В грузовиках молодые парни без особой амуниции.

Возможно, власти Москвы ожидают крупных массовых инцидентов на эти выходные, которые могут произойти в связи с объявленной лидерами российской оппозиции траурной несанкционированной акции, связанной с убийством Бориса Немцова.

Телеканал Дождь сообщает, что в сторону Кремля по Пречистенской набережной двигались несколько машин военной инспекции. Стоят грузовики на Пресненском валу и Белорусской. «Длинные колонны машин с солдатами, много полиции, активно тормозят и проверяют грузовые машины», — свидетельствуют очевидцы.

Такая же ситуация на Ярославском шоссе, Кутузовском проспекте и Новом Арбате — люди сообщают, что в сторону центра столицы следуют колонны МВД.

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