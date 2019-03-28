В Брунее вводят смертную казнь за однополый секс и супружеские измены

Нововведения вступят в силу 3 апреля.

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс, супружескую измену и изнасилование.

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Данная норма вносится в уголовный кодекс страны. В частности, нарушителей будут забрасывать камнями, сообщает Amnesty International.

Изменения в уголовный кодекс Брунея также предполагают ампутацию конечностей за кражи, в том числе для детей.

Нововведения вступят в силу 3 апреля.

Правозащитники призывают Бруней отказаться от этих наказаний и пересмотреть уголовный кодекс согласно своим обязательствам в сфере соблюдения прав человека. «Легализовать такие жестокие и бесчеловечные наказания ужасно. Некоторые из потенциальных «правонарушений» вообще не должны рассматриваться как преступления, в том числе секс по обоюдному согласию между взрослыми людьми одного пола », - сказала Рейчел Чхоа-Ховард, исследователь из Брунея в Amnesty International.