В Британии идентифицировали исламиста, который фигурирует на видео с отсечением головы
08:36, 27 февраля 2015Мир
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Британские спецслужбы идентифицировали человека в маске с британским акцентом, который фигурирует в распространенных группировкой "Исламское государство" видео с отсечением головы.
Спецслужбы идентифицировали исламиста британского происхождения / скриншот с записи
По данным BBC, боевик, называет себя "Джихади Джон", на самом деле известен правоохранителям как Мохаммед Эмвази. Это родившийся в Кувейте британец, вероятно, из западной части Лондона, передает радио "Свобода".
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Газета Washington Post утверждает, что боевик-выходец из богатой семьи и окончил колледж с образованием программиста. По этим данным, Мохаммед Эмвази ездил в Сирию примерно в 2012 году, а впоследствии присоединился к боевикам.
Полиция пока отказалась комментировать эти сообщения. На распространенных исламистами видео предположительно именно этот боевик отрезает головы трех американцев и двух британцев.
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