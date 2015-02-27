В Британии идентифицировали исламиста, который фигурирует на видео с отсечением головы

По данным BBC, боевик, называет себя "Джихади Джон", на самом деле известен правоохранителям как Мохаммед Эмвази. Это родившийся в Кувейте британец, вероятно, из западной части Лондона, передает радио "Свобода".

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Газета Washington Post утверждает, что боевик-выходец из богатой семьи и окончил колледж с образованием программиста. По этим данным, Мохаммед Эмвази ездил в Сирию примерно в 2012 году, а впоследствии присоединился к боевикам.

Полиция пока отказалась комментировать эти сообщения. На распространенных исламистами видео предположительно именно этот боевик отрезает головы трех американцев и двух британцев.