В Польше будут судить мужчин, жестоко избивших украинского студента

Двое мужчин оскорбили украинца на национальной почве.

Прокуратура в Гданьске обвинила двух мужчин в избиении и оскорблении на национальной почве 20-летнего студента из Украины.

Об этом сообщает «Польское Радио».

О внесении в Окружной суд в Гданьске обвинительного акта по этому делу сообщила в понедельник Ґражина Вавринюк, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске. Обвиняемыми являются двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет.

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Нападение произошло 21 декабря прошлого года в поезде SKM сообщением Ґдыня-Гданьск. Один из мужчин записывал на мобильный телефон 20-летнего студента из Украины. Студента избили после того, как он попросил выключить камеру. Нападавшие били потерпевшего головами, руками и ногами, а также бутылкой с алкоголем. При этом они оскорбляли его по поводу его национальности.

«Потерпевший сказал, что нападавшие атаковали его, поскольку он является иностранцем и общался по телефону на русском языке», - сказала Вавринюк, добавив, что пострадавший получил травмы головы и грудной клетки.

По словам пресс-секретаря, нападавшие скрылись с поезда на станции в Гданьске. В начале января полиция обнародовала изображения мужчин, а 8 и 12 января подозреваемых задержали. Оба мужчины уже отбывали наказание за подобные поступки. Они тоже сознались в содеянном.

Как сообщал УНИАН, в Польше BMW влетел в группу пешеходов, в результате чего погибли три гражданина Украины.