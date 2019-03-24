В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов: погибли три украинца
В Польше BMW влетел в группу пешеходов, в результате чего погибли три гражданина Украины.
Об этом сообщает издание Wp.pl.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на юго-западе страны, на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, вечером 23 марта.
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По данным издания, группа из пяти пешеходов шла посреди дороги, нарушая правила дорожного движения. Кроме того, они не имели на себе светоотражающих элементов.
В это время в группу людей въехал легковой автомобиль BMW. В результате аварии на месте погибла 18-летняя девушка и двое молодых мужчин в возрасте 24 и 25 лет.
По предварительной информации полиции, два выживших пешехода были в нетрезвом состоянии. В то же время водитель иномарки во время аварии был трезв.
Как сообщал УНИАН, в польском Кракове во время строительных работ возле замка Вавель обвалилась стена, пострадали 10 человек. Один из них, гражданин Украины, погиб.