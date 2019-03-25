Ракета из Сектора Газа разрушила дом под Тель-Авивом, пострадали дети (фоторепортаж, видео)

Из-за атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сокращает свой визит в США.

По меньшей мере семь человек получили ранения после того, как ракета попала в жилой дом в поселении Мешмерет возле Тель-Авива.

Ракета была выпущена с территории Сектора Газа утром в понедельник, 25 марта, заявила пресс-секретарь израильской армии, передает Deutsche Welle.

Военные также обнародовали видео с одного из районов вблизи Тель-Авива, где слышен сигнал тревоги.

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По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", среди пострадавших трое детей: младенец, трехлетний ребенок и 12-летняя девочка. Также ранены осколками две женщины 60 и 30 лет, другие люди находятся в шоковом состоянии. Дом загорелся и был разрушен.

Из-за атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сокращает свой визит в США.

"В связи со связанными с безопасностью инцидентами я решил прервать свой визит в Соединенные Штаты. Я встречусь с президентом Трампом через несколько часов и сразу после этого я вернусь в Израиль, чтобы внимательно следить за операциями", - заявил он, говорится в видео, обнародованном пресс-службой премьера.

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4 — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2019

Атака состоялась за две недели до выборов в Израиле. Палестинские боевики часто обстреливают ракетами окружающие израильские территории, но они редко попадают в такие отдаленные районы.